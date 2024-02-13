إصابة عضلية تطيح بالوافد الجديد على تشكيلة “السياسي”

أعلنت إدارة شباب قسنطينة، عن تعرض لاعبها المستقدم في الميركاتو الشتوي، أيمن بوقرة، لإصابة عضلية.

وكشفت إدارة “السياسي” بأن المدافع المعار من شباب بلوزداد، إلى نهاية الموسم الجاري، تعرض صبيحة الجمعة، لإصابة عضلية في الحصة التدريبية التي سبقت مباراة مولودية البيض.

كما أوضح ذات المصدر، بأن بوقرة أجرى الفحوصات الطبية اللازمة. وتبين إصابته على مستوى الفخذ.

مبرزة في السياق ذاته، بأن إصابة خريج مدرسة أتليتيك بارادو. تتطلب ركونه للراحة لمدة أسبوع، متمنية له الشفاء العاجل والعودة سريعا إلى الفريق.