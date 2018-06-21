إصابة فلسطيني بعيار معدني وآخرين بالإختناق في مواجهات مع الإحتلال بالضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الخميس بعيار معدني والعديد من المواطنين بحالات اختناق.

خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني بلدة “برطعة” الواقعة داخل جدار الضم والتوسع جنوب غرب” جنين” في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أنّ شابا أصيب بعيار معدني، فيما أصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الإحتلال أثناء هدمها لمنزل الأسير علاء راتب قبها (26 عاما).

وكانت قوات الإحتلال قد بدأت الليلة الماضية، هدم المنزل حيث اقتحمت 20 آلية عسكرية إسرائيلية برطعة وداهمت المنزل .