إصابة مستوطنين إثنين بعد عملية إطلاق نار نحو سيارتهما شمال الضفة الغربية

أصيب مستوطنين إثنين، بعد عملية إطلاق نار نحو سيارتهما شمال الضفة الغربية، في عملية نفذها عنصران من المقاومة الفلسطينية ثم انسحبا بسلام.

وأعلن جيش الاحتلال الصهيوني، الأحد الماضي، عن ارتفاع عدد قتلاه بنيران المقاومة الفلسطينية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني دانيال هاغاري، إن عدد القتلى من جنودنا وضباطنا ارتفع إلى 347 منذ 7 أكتوبر.

وأوضاف دانيال هاغاري أنه تم إبلاغ عائلات القتلى الصهاينة الـ347.