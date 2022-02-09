إصابة ملكة الدنمارك مارجريت بفيروس كورونا

أعلنت العائلة الملكية الدنماركية في بيان لها، عن إيجابية نتائج فحوصات الملكة مارجريت لفيروس كورونا.

وقالت العائلة الملكية، اليوم الأربعاء، أن الملكة البالغة 81 عاما، لا يظهر عليها سوى أعراض خفيفة.

وأضافت انه تبين إصابتها بالفيروس مساء أول أمس وتقيم حاليا في قلعة أمالينبورج في كوبنهاجن.

كما جرى إلغاء العطلة الشتوية لملكة الدنمارك المقررة في النرويج والتي كانت ستبدأ اليوم.

طالع أيضا:

إصابة ملك إسبانيا فيليب السادس بفيروس كورونا