إصابة ملكة الدنمارك مارجريت بفيروس كورونا
أعلنت العائلة الملكية الدنماركية في بيان لها، عن إيجابية نتائج فحوصات الملكة مارجريت لفيروس كورونا.
وقالت العائلة الملكية، اليوم الأربعاء، أن الملكة البالغة 81 عاما، لا يظهر عليها سوى أعراض خفيفة.
وأضافت انه تبين إصابتها بالفيروس مساء أول أمس وتقيم حاليا في قلعة أمالينبورج في كوبنهاجن.
كما جرى إلغاء العطلة الشتوية لملكة الدنمارك المقررة في النرويج والتي كانت ستبدأ اليوم.
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إصابة ملك إسبانيا فيليب السادس بفيروس كورونا
أعلن البيت الملكى الإسباني، إصابة الملك فيليب السادس، بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء. وكشف بيان الملكية الإسبانية أن أعراضا خفيفة للمرض ظهرت على الملك، وفي الصباح قام بفحص فيروس كورونا. والذي أظهر نتيجة إيجابية.
ومن المنتظر أن يخضع الملك فيليب للحجر الصحي لمدة سبعة أيام سيتم خلالها إلغاء جميع الفعاليات بمشاركته.
وأضاف البيان أن: “الحالة الصحية العامة للملك جيدة”، وأنه سيواصل عمله من مقر إقامته”، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وكشف البيان أنه لم تظهر أي أعراض لكورونا على الملكة ليتيتزيا والابنة الصغرى، إنفانتا صوفيا.
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إصابات كورونا تتجاوز 400 مليون إصابة عبر العالم
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إرتفع إلى أكثر من 400 مليون إصابة. وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.8 مليون وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 400.514.564، وإجمالي الوفيات 5.762.582.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ908.817 حالة وفاة. وبلغ إجمالي الإصابات فيها 77.051.275. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ634.118 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 26.793.497. وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 504.062 وإجمالي إصابات 42.339.611.
كما حلّت روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ329.951 وإجمالي إصابات 12.946.888. والمكسيك في المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 309.752 وإجمالي إصابات 5.160.767. وسادسا البيرو بإجمالي وفيات207.114 وإجمالي إصابات 3.372.895. بالإضافة كذلك إلى بريطانيا التي حلّت في المرتبة السابعة بإجمالي وفيات 159.220 وإجمالي إصابات 18.055.318.
كما أفاد المصدر، أن إيطاليا جاءت في المرتبة الثامنة بإجمالي وفيات 149.512 وإجمالي إصابات 11.765.767. وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.719 وإجمالي إصابات 4.580.093. تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 136.197 وإجمالي إصابات 5.985.516.