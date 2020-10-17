إصابة وزير خارجية النمسا بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم السبت، عن إصابة الوزير ألكسندر شالينبرغ بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت رويترز عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية النمساوية أن اختبار فيروس كورونا الذي أجراه وزير الخارجية شالنبرغ ظهر إيجابيا.

وأوضحت المتحدثة أن شالنبرغ ربما التقطه عدوى فيروس كورونا في اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي.

وأضافت “كإجراء احترازي سيتم اختبار جميع أعضاء الحكومة اليوم السبت”.

ويشتبه في أن شالنبرغ قد أصيب في مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ يوم الاثنين.

وقالت “لم تظهر أي أعراض لكنه اكتشف إصابته بالفيروس في اختبار روتيني”.