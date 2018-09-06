إصابة 127 شخص بتسمم غذائي في عين الدفلى والبويرة

بعضهم تناولوا حلويات فاسدة وآخرون حضروا وليمة في حفل خطوبة

إصابة 80 شخصا بالتسمم في مليانة بعين الدفلى

عرفت المؤسسة الإستشفائية العمومية بمدينة مليانة في ولاية عين الدفلى، خلال 48 ساعة الأخيرة، حالة استنفار قصوى، بسبب حالة التسمم الغذائي التي لحقت بعدد لا يستهان به من مواطني المدينة بلغ عددهم -حسب معلومات من مصادر رسمية – 80 حالة ترددت على المؤسسة منذ وقوع التسمم مساء أول أمس.

وقال مصدر استشفائي لـ«النهار» إن المصابين تناولوا حلويات بأحد محلات المدينة سواء مباشرة بداخل المحل أو ممن اشتروا أنواع الحلوى من ذات المحل، والذين تعرضوا لحالات إعياء مرفقة بآلام وحمى ونوبات قيئ وإسهال شديدين، لاسيما في ظل انتشار الأخبار عن ظهور وباء الكوليرا.

وهو الوضع الذي ضاعف مخاوف السكان وأثر في العديد ممن هرعوا للمستشفى لتقصي أوضاعهم بعد تعرضهم للأعراض المرضية المذكورة.

وأكد مصدر مسؤول لـالنهار أن عدد المصابين تجاوز 80 شخصا من مختلف الأعمار، من بينهم نسوة وأطفال، حيث استقبلتهم مصلحة الإستعجالات في مستشفى مليانة على مدار اليومين السابقين.

أين قُدمت لهم الإسعافات الضرورية وتم تسريح معظمهم بعد تعافيهم، لتبقى إلى غاية مساء أمس الأربعاء، حوالي 15 حالة تحت العناية، فيما تعاقب آخرون على فحوصات طبية قبل مغادرتهم المؤسسة الاستشفائية عقب تحسسهم للوضع.

وقد تم تحديد مصدر الإصابة بالتسمم، وهو محل لبيع الحلويات التي لم تحظ بعض مكوناتها بشروط الحفظ والسلامة، قبل التأكيد النهائي عن طريق التحاليل المخبرية.

وكإجراء وقائي استعجالي، تم غلق المحل وإخضاع صاحبه للتحقيق، فيما كثفت المؤسسة الطبية من عمليات المتابعة والترقب لتسريح الحالات الباقية بعد تماثلها للشفاء التام.

إصابة 47 شخصا بتسمم غذائي في البويرة

أصيب، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، 47 مدعوّا لحفل خطوبة بتسمم غذائي ببلدية سوق الخميس على بعد 34 كلم غرب البويرة.

وحسب مصدر طبي، فإن المصابين تم تحويلهم، في حدود الساعة السابعة مساء، إلى مصلحة الاستعجالات بعين بسام، عقب استقبال دفعة أولى متكونة من 6 عناصر بعد شعورهم بآلام على مستوى البطن وإسهال حاد، ثم تم استقبال البقية تباعا وعددهم 41 مصابا.

كما كشف ذات المصدر أن المصابين صرّحوا بأنهم تناولوا حلويات ومرطبات تم اقتناؤها من أحد محلات الحلويات بعين بسام، ليتم التكفل بكل المصابين من دون تسجيل حالات خطيرة وغادر أغلبهم مصلحة الاستعجالات في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء.

وقد أوفدت مديرية الصحة لجنة تحقيق وبائي إلى المنطقة وكذا المقر العائلي للضحايا، للكشف عن حقيقة التسمم الغذائي وأسبابه.

تسمم 4 أشخاص تناولوا فاكهة الدلاع خلال وليمة عرس في الجلفة

أصيب، بعد ظهر أمس الأربعاء، 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و36 سنة بتسمم غذائي حاد، خلال وليمة عرس أقيم بقرية أم الخشب «الشهيد الطاهر تواتي» بإقليم بلدية سلمانة في دائرة مسعد جنوب شرق عاصمة الولاية الجلفة، نتيجة تناولهم فاكهة الدلاع.

حيث تم إسعافهم من طرف أصحاب الوليمة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لمسعد.

أين تم التكفل بهم – حسب مصادر «النهار» – التي أشارت إلى أن الضحايا يكونون قد أفرطوا في أكل فاكهة الدلاع التي تجتاح بكثرة الأسواق المحلية وجوانب الطرق بأسعار تنافسية تتراوح ما بين 15 و20 دج للكلغ، حيث مازالوا تحت المراقبة الطبية.