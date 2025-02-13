إصابة 15 شخصا في حادث دهس بألمانيا

قالت الشرطة الألمانية، إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في مدينة ميونيخ الألمانية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن 15 شخصا أصيبوا جراء حادث الدهس، ولم تحدد أنواع الإصابات. كما أنها تمكنت من إعتقال السائق، ولا تعتبره يشكل أي تهديد آخر.

وأكدت الشرطة الألمانية، أنها إنتشرت بقوات كبيرة في موقع الحادث لضمان السيطرة على الوضع، داعية الجمهور إلى تجنب القدوم إلى المنطقة. نظرا لوجود إضطرابات مرورية. وذلك للسماح لفرق الطوارئ بالعمل دون عوائق.

وأوضحت الشرطة الألمانية أن لاتزال التحقيقات جارية، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توفرها.

ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة، ومن المقرر أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق من يوم الخميس.