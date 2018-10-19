إصابة 155 فلسطينيا بجروح في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة

تعرض اليوم الجمعة 155 فلسطينيا للإصابة بجروح منهم 2بحالة خطيرة إثر إطلاق جنود الإحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل.

خلال مشاركتهم في مسيرات سلمية على طول امتداد السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فقد وقعت مواجهات اليوم بين مجموعة من المواطنين وقوات الإحتلال شرق مدينة رفح، وشرق مخيم البريج.

وتوافد منذ ساعات من مساء اليوم الجمعة، مئات الفلسطينيين إلى المناطق الحدودية للمشاركة في مسيرات سلمية.

ضمن مسيرات “العودة الشعبية” المتواصلة للأسبوع الثلاثين على التوالي، على حدود الشرقية للقطاع.