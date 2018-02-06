إصابة 23 شخصا بتسمم غذائي في حفل زفاف بمستغانم

أصيب مساء أمس الاثنين ، 23 شخصا بتسمم غذائي خلال حفل زفاف بدوار “القواوصة” ببلدية “ماسرة” بولاية مستغانم .

حسب مصدر طبي، بالمؤسسة الاستشفائية لماسرة، فقد إستقبل المستشفي23مصابا بتسمم غذائي جماعي خلال حفل زفاف، تتراوح أعمارهم ما بين5سنوات و54سنة.

وأضاف ذات المصدر،أن جميع المصابين خضعوا للعلاج اللازم ماعدا حالة واحدة تطلب الأمرتحويلها للمؤسسة الاستشفائية “شيغيفارا”بمستغانم وتماثلت للشفاء بعد ذلك.

بينما فتحت المصالح الصحية، تحقيقا في ملابسات هذا الحادث، كما تم أخذ عينات من الطعام والمشروبات التي تناولها المصابون من أجل القيام بالتحاليل اللازمة والضرورية للتأكد من مصدر هذا التسمم، الذي يرجح أن يكون بسبب حلويات.

وفتحت المصالح الصحية تحقيقا في الحادث،كما تم أخذ عينات من الطعام والمشروبات التي تناولها المصابون من أجل القيام بالتحاليل اللازمة.