إصابة 4 أشخاص إثر سقوط سقف مطبخ منزل بميلة

أصيب 4 أشخاص بجروح، ظهر اليوم الجمعة، إثر سقوط سقف مطبخ منزل، بحي ديدوش مراد ببلدية شلغوم العيد في ميلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية لدائرة شلغوم العيد لأجل نقل 4 مصابين إثر سقوط سقف المطبخ المصنوع من الجبس.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 6 سنوات و49 سنة، حيث لهم إصابات مختلفة وفي حالة صدمة.

وتم نقل الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى شلغوم العيد.