إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بالمسيلة
بقلم عايدة.ع
أصيب 4 أشخاص في حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 08 عين الديس، بلدية و دائرة أولاد سيدي ابراهيم بولاية المسيلة.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت من أجل حادث إصطدام بين شاحنة و سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 08 عين الديس، بلدية و دائرة أولاد سيدي ابراهيم.
حيث خلف الحادث إصابة 4 أشخاص من بينهم ضحيتين كانتا محصورتين داخل الشاحنة. تم إسعافهم و اجلاؤهم الى المستشفى المحلي .
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