إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بالمسيلة

أصيب 4 أشخاص في حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 08 عين الديس، بلدية و دائرة أولاد سيدي ابراهيم بولاية المسيلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت من أجل حادث إصطدام بين شاحنة و سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 08 عين الديس، بلدية و دائرة أولاد سيدي ابراهيم.

حيث خلف الحادث إصابة 4 أشخاص من بينهم ضحيتين كانتا محصورتين داخل الشاحنة. تم إسعافهم و اجلاؤهم الى المستشفى المحلي .

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