إصابة 5 جنود صهاينة جراء استهدافهم بمسيرة وصاروخ من لبنان

اصيب 5 جنود لجيش الإحتلال، اليوم الجمعة، جراء استهدافهم بمسيرة انتحارية وصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

واعلن المتخدث بإسم جيش الكيان انهم يشنون غارات على أهداف لحزب الله ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم، تنفيذها هجوما ضدّ قوات ‏الاحتلال، بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة هجومية.

واستهدفت المسيّرة الأولى ثكنة “يفتاح قديش”، بينما استهدفت الطائرتان الأخريان تجمّعا مستحدثاً شرقي “‏حتسودت يوشع”.

وقبل ذلك، أعلنت المقاومة استهداف موقع “راميم” الصهيوني بالأسلحة المناسبة ومجموعة مشاة إسرائيلية في “شتولا” بالصواريخ الموجهة، محققة إصابات مباشرة.

كما استهدفت تجمّعيْن لقوات الاحتلال؛ الأول بين حدب البستان وبركة ريشة، والآخر في حرش الضهيرة.