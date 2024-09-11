إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسطيف

تدخلت، ظهر اليوم، على الساعة 13:10، فرق الحماية المدنية لوحدة عين الكبيرة في سطيف، بقيادة رئيسها. لأجل حادث مرور خلّف إصابة 6 أشخاص بأضرار بسيطة.

وتمثّل الحادث في انحراف وانقلاب جانبي بسيط لحافلة لنقل المسافرين من الحجم الصغير (ذات 18 مقعداً بوجو J9). على الطريق البلدي بدوار ستيتة.

وخلّف إصابة 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 12 و73 سنة، بأضرار ليست خطيرة (3 رجال و3 أطفال)، تم إسعافهم ونقلهم إلى استعجالات مستشفى عين الكبيرة.