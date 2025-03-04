إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بالطارف
بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور وقع زوال اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 44 بالمكان المسمى بير الحنش، ببلدية الشط بولاية الطارف، اين اسفر عن إصابة 6 أشخاص.
وأوفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 14سا46د، من أجل حادث إصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 44 بالمكان المسمى بير الحنش ، ببلدية الشط دائرة بني مهيدي.
حيث خلف الحادث إصابة 06 أشخاص بجروح مختلفة ،تم اسعفهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .
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