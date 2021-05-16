إصابة 6 جنود صهاينة في محاولة دهس بحي الشيخ جراح بالقدس

أعلنت الشرطة الصهيوينة، عن محاولة لدهس عدد من عناصرها بواسطة سيارة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأشارت الشرطة، إلى أنه قد تم تحييد منفذ الهجوم، وإجلاء 6 من عناصرها، أصيبوا في العملية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان منفذ الهجوم ما زال على قيد الحياة أم لا.

ووقع الهجوم عند مدخل حي الشيخ جراح الذي يواجه عدد من سكانه الفلسطينيين تهديدا بالطرد لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وقامت الشرطة بإغلاق المنطقة بشكل كامل، وبدأت حالة استنفار واسعة في المنطقة.

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام صهيوينة عن إصابة شرطيين في محاولة دهس بحي الشيخ جراح.

وقامت الشرطة الصهيونية، بإطلاق النار على منفذ الهجوم، ومنعت الفرق الطبية من الوصول إلى هناك لإسعاف الشاب.