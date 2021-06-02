إصابة 7 حالات بالفطر الأسود في مصر

كشف رئيس جامعة الزقازيق في مصر، عثمان شعلان، عن تسجيل 7 حالات مصابة بالفطر الأسود، في محافظة الشرقية.وأوضح رئيس الجامعة، إنه قد تم إجراء عمليات جراحية لـ5 حالات مصابة بهذا المرض، فيما تخضع حالتان للملاحظة والعلاج.

وأشار إلى أن “الحالات السبع تتراوح أعمارهم ما بين 42 و60 عاما”.وأورد ذات المسؤول: “مرض الفطر الأسود ليس جديدا على البشرية أو على الفرق الطبية بمستشفيات الجامعة، فهناك حالات أصيبت به منذ أكثر من 20 عاما وتم علاجها”.

وأوضح رئيس الجامعة، إن هذا المرض يصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.ودعا الدكتور، إلى حضور المريض للمستشفى فور اكتشاف الإصابة بالعدوى، لأن هذا من أسباب الشفاء.

وطمأن شعلان، إن مستشفيات جامعة الزقازيق قادرة على مواجهة أي تداعيات محتملة، سواء في زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا أو الفطر الأسود.