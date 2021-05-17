إصابة 9 أشخاص بتسمم بعدما تناولوا “كاشيات” مغشوشة في تيارت

استقبل، ليلة أمس، مستشفى “يوسف دمرجي” في تيارت، 9 أشخاص بعد تعرضهم لتسمم نتيجة استهلاكهم لحبوب يُعتقد أنها مهلوسة.

وأفادت مصادر طبية لـ”النهار“، بأن مصحلة الاستعجالات استقبلت في حدود الساعة الثامنة مساءً، 4 أشخاص في البداية، وارتفع العدد تباعا إلى 9 بعد فترة زمنية قصيرة، حيث شعر هؤلاء “أغلبهم في العشرينات من العمر” بآلام حادة في بطونهم، بعدما استهلكوا حبوبا مهلوسة يعتقد أنها مغشوشة أو منتهية الصلاحية، ليتم نقلهم إلى المستشفى على جناح السرعة، حيث تجند الطاقم الطبي وقُدمت لهم الإسعافات الأولية ووضعوا تحت المراقبة الطبية، قبل أن يغادر بعضهم المستشفى في نفس الليلة، فيما بقي الآخرون تحت المراقبة الطبية ووصفت حالتهم بالمستقرة.

وأضافت مصادرنا بأن آخرين امتنعوا عن الفحص داخل المستشفى خوفا من أي تداعيات قد تورطهم وغادروا المؤسسة الصحية سريعا، خاصة وأن حالاتهم لم تكن بالخطيرة، وقد علمت “النهار” بأن مصالح الأمن فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.