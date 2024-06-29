إصلاح نظام معلومات تأشيرة شنغن بهذه الدولة

أدخل المجلس الفيدرالي السويسري تغييرات جديدة على لوائح نظام المعلومات الإلكتروني الأوروبي، نظام معلومات التأشيرات المركزي (C VIS).

وقد تم إجراء التعديلات، المطروحة للتشاور، كجزء من الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات. في مجالات سياسة التأشيرات وأمن الحدود، وفقًا لتقارير شنغن نيوز.

وتتبنى سويسرا التطورات الإضافية لمكتسبات شنغن، والتي تتضمن أيضًا إعادة تصميم نظام معلومات التأشيرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه ينبغي إصدار مراسيم مختلفة من أجل مراعاة المحتوى الجديد لنظام C-VIS.

وفقًا لوزارة العدل والشرطة السويسرية، سيتم مراجعة قانون نظام معلومات التأشيرات المركزي. ونظام التأشيرات الوطني (VISV) من أجل تنظيم المهام الرئيسية. لوحدة VIS المستقبلية التابعة لأمانة الدولة للهجرة (SEM). .

وتشمل التغييرات الأخرى الكشف عن البيانات لدول ثالثة أو منظمات دولية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وستستمر المشاورات حول تعديلات المرسوم حتى 17 أكتوبر 2024. ومن المتوقع أن تصبح التعديلات الجديدة سارية المفعول في عام 2026. في نفس الوقت الذي تدخل فيه القواعد القانونية السويسرية والأوروبية.

عند تنفيذ هذه التغييرات، سيتم ربط نظام C-VIS بالفعل بالنظام الأوروبي لمعلومات السفر والترخيص (ETIAS). ونظام الدخول والخروج (EES)، ونظام معلومات شنغن (SIS). ستمكن إمكانية التشغيل البيني هذه من إجراء فحوصات أفضل للأشخاص قبل دخول منطقة شنغن.

يسمح نظام C-VIS لسلطات التأشيرات والحدود وكذلك سلطات اللجوء والهجرة بالتحقق من المعلومات الضرورية. عن مواطني الدول الثالثة المطلوب منهم الحصول على تأشيرة.

ويتضمن النظام حاليًا بيانات عن الأشخاص المتقدمين للحصول على تأشيرة إقامة قصيرة صالحة لمدة 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا.

وفي المستقبل، سيتم تخفيض الحد الأدنى لسن أخذ بصمات الأطفال المتقدمين للحصول على تأشيرات. قصيرة الأجل من 12 إلى ست سنوات، في حين سيتم إعفاء الأشخاص. الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا من هذا الشرط. علاوة على ذلك، سيقوم النظام الآن بتسجيل البيانات الخاصة بتأشيرات الإقامة الطويلة وتصاريح الإقامة المختلفة.