إضراب الطيارين يلغى رحلات الخطوط الجوية المغربية

يتواصل للأسبوع الثالث إلغاء رحلات للخطوط الجوية المغربية، من وذلك بسبب اضراب الطيارين.

وأعلنت الشركة اليوم إلغاء 6 رحلات كانت تضمن رحلات الى باريس، ومدريد، وجنيف، إضافة إلى اضطراب بمواعيد الرحلات الداخلية.

وتنشر الخطوط الملكية المغربية، المملوكة للدولة، على موقعها الإلكتروني بشكل يومي بيانات الرحلات الملغاة منذ 20 جويلية.

بينما لم تعلق على استمرار هذه الاضطرابات، ولم تذكر حجم الخسائر التي تكبدتها.

حمل مدير الشركة الطيارين مسؤولية فشل المفاوضات، لكن الجمعية المغربية للطيارين، نفت تنفيذ أي إضراب محملة الشركة مسؤولية الاضطرابات.