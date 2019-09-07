إضراب الطيارين يهدد رحلات الجوية البريطانية يوم الإثنين

تستعد شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتش إيروايز” نحو إلغاء جميع رحلاتها المبرمجة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.

كشفت وكالة “بلومبرغ”، أن الجوية البريطانية تتجه نحو إلغاء كل رحلاتها الجوية يومي 9 و 10 سبتمبر بعدما تعهد طيارو الشركة الدخول في إضراب.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” أن تهديد الطيارين لتنظيم الإضراب دفع بالجوية البريطانية بإلغاء كل من الرحلات القصيرة والبعيدة المدى.

ونقلت “بلومبرغ” عن المتحدثة بإسم رابطة شركات الطيران البريطانية أن “الإضراب سيمضي قدما”.

وعن مطالب الطيارين فأكدت “بلومبرغ” أنها تتعلق بالأجور وتقاسم الأرباح وبرنامج لتقاسم المكافآت.

ووفقا للوكالة سيكون الإضراب الأول من نوعه بالشركة الذي يشترك فيه الطيارون منذ السبيعينيات.

مع العلم أن “بريتش إيروايز” تضمن حوالي 850 رحلة يوميا.