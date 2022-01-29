إضراب بعض المحبوسين بحبس الحراش عن الطعام لا أساس له من الصحة 

اصدرت نيابة مجلس قضاء الجزائر حول دخول فئة من المحبوسين بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام. وذلك أمس الجمعة.

وفندت النيابة في ذات البيان الاخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول دخول بعض المحبوسين في إضراب عن الطعام بحبس الحراش.

كما جاء في ذات البيان أنه و “على إثر تداول بعض وسائل الإعلام لأخبار تفيد بدخول بعض الفئة من المحبوسين بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام يوم أمس الجمعة. وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر وبغية منها في تنوير الرأي العام، تفند هذه المعلومات المغرضة”.

ووأكدت البيابة العامة في البيان ذاته إلى عدم تسجيل أية حالة إضراب عن الطعام بسجن الحراش قائلة :”عدم تسجيل أية حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسة العقابية المذكورة”.

وشددت النيابة على ان الأخبار الكاذبة من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات “مروجي هذه المعلومات الخاطئة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات قد يتعرضون للمساءلة الجزائية. لما لهذه الأخبار من تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة”.