إضراب شامل في فلسطين تنديدا بمجزرة نابلس

عم إضراب شامل محافظات فلسطين اليوم الخميس، تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة نابلس يوم أمس الأربعاء.

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، مدينة نابلس، وارتكبت مجزرة أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وشل الإضراب مناحي الحياة كافة، حيث وأغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمحلات التجارية.

ويأتي هذا، وسط دعوات لجماهير الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم والخروج بمسيرات غضب.