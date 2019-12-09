إضراب شامل يشل فرنسا لليوم الخامس على التوالي

لا تزال فرنسا تشهد إضرابا شاملا لليوم الخامس، على التوالي في مشهد يطغى عليه شبه شلل في البلاد.

واندلعت موجة الغضب بسبب إعلان الحكومة الفرنسية، عن النظام الشامل للتقاعد الذي يفترض أن يحل محل النظام التقاعدي الحالي.

ويخشى عدد من الخبراء الاقتصاديين في فرنسا، أن يطول الإضراب ويخسر التجار، وان يحصل إغلاق طرق ونقص في الوقود.

وأضاف الخبراء أن الإضراب من شأنه التأثير على الحركة الاقتصادية بشكل أكبر أثناء فترة الأعياد.

ومن جهة أخرى، فإن رئيس الحكومة مصمم على تنفيذ المشروع، وقال انه: ” إذا لم نقم بإصلاح عميق وتدريجي اليوم، سيقوم بذلك شخص آخر غدا بشكل عنيف، فعلا عنيف”.

وتتوقع شركة السكك الحديدية، أن يكون اليوم الإثنين معقدا للغاية بسبب عمل قطار سريع واحد في المنطقة الباريسية.

وقالت شركة النقل الباريسية: “إن حركة الميترو يومي الإثنين والثلاثاء،ستكون مضطربة للغاية وسط إغلاق عشرة خطوط من أصل 16”