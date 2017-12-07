إضراب عام في الضفة الغربية وغزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” اليوم الخميس، أنّ قطاع غزة والضفة الغربية شهد إضرابا عاما

بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعترافه بالقدس عاصمة الكيان الصهيوني.

وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك، أنها دعت إلى إضراب عام ومسيرات حاشدة.

مؤكدة أن مدينة القدس ستبقى عاصمة الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة.

وأضافت وكالة “معا”، أنه من المقرر انطلاق مسيرات في ساحة الجندي المجهول بغزة ظهر اليوم.

كما أنه من المقرر أن يلقي هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كلمة له من منزله أمام الصحفيين.

للإشارة، انطلقت مسيرات سلمية ليلة أمس في كل من خان يونس والنصيرات وفي ساحة السرايا وسط مدينة غزة

تنديدا بقرار ترامب.