إضراب وطني لمدة 3 أيام لموظفي الضرائب

قررت النقابـة المستقلة لموظفي الضرائــب “صافي – S.A.F.I”، شنّ حركة احتجاجية، غضون الأسبوع الجاري، كرد فعل على عدم تكفل الهيئات الوصية بمطالبها المرفوعة في خصم الحركات الاحتجاجية السابقة، وعليه رفع التنظيم النقابي إشعارا بالإضراب إلى المديرية العامة للضرائب، مع توجيه نسخ منه إلى كل من رئيس الجمهورية، الوزير الأول، وزير المالية، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.

وحسب نسخة الإشعار بالإضراب الذي تلقت “النهار” نسخة منه، فالإضراب الوطني عن العمل سيكون لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الثلاثاء 18 جانفي 2022 إلى غايـة الـ 20 من الشهر ذاته.

وتتضمن اللائحة المطلبية لموظفي الضرائب خمسة انشغالات، يتقدمها ضرورة مراجعة وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي، المطالبة بضمان الحماية ومنحهم صفة الضبطية القضائية، توفير الوسائل وتحسين ظروف العمل، التكوين في كل مراحله لكل العمال من دون استثناء، خاصة الموظفين الجدد، وأخيرا تطبيق الوعود المقدمة من طرف الوزارة الوصية التي دفعتهم لتأجيل الإضراب عدة مرات.

هذا سبب الحركة الإحتجاجية

وجاء إقرار الحركة الاحتجاجية على خلفية ما انتهى إليه اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة المستقلة لموظفي الضرائب “صافي” بكل من المديرة العامة للضرائب وطاقمها الإداري بمقر المديرية العامة للضرائب يوم 13 ديسمبر 2020، وكذا بناءً على اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة بكل من وزير المالية والأمين العام للوزارة والمديرة العامة للضرائب يوم 16 ديسمبر 2020.

وبناءً على محضر الاجتماع المؤرخ في 16 ديسمبر 2020، والممضي من طرف الإدارة، ممثلة في المديرة العامة للضرائب ومدير الإدارة والوسائل والمالية، والشريك الاجتماعي المتمثل في الأمين العام الوطني للنقابة “صافي”، والذي تم من خلاله الاتفاق على التكفل الجدي بالمطالب المرفوعة.

ولعدم تحرك الوصايا باتجاه تمكين موظفي الضرائب من مطالبهم، وتبعا لبيان نقابة “صافي” الصادر بتاريخ 17 أفريل 2021 المتضمن تأجيل الإضراب الوطني الذي مدته ٣ أيام، والرجوع إليه في حالة التأخر في تطبيق محتوى المحضر في الآجال المتفق عليها، كانت النقابة قد بادرت بجسّ نبض الجهات المسؤولة بالدخول في إضراب لمدة يوم بتاريخ 05 جانفي 2022، والذي استجاب له أغلب موظفو القطاع، رغم الضغوطات الإدارية التي مارسها بعض المديرين وبعض المديرين الفرعيين، توجهت النقابة نحو تمديد مدة الإضراب مع احتمالية التصعيد في حال تواصل الموقف السلبي للجهات الوصية من انشغالات موظفي الضرائب البالغ عددهم حوالي 23 ألف مستخدَم.

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يواصل أمناء الضبط بمحكمة سيدي امحمد، الإضراب لليوم الثالث على التوالي، حيث طالب المحتجون بالإسراع في منحة التحصيل. التي هي مجمدة منذ سنة 2017 ولم يتم تنفيذها.

كما رافع المحتجون من موظفي قطاع العدالة من أمناء عامون وأسلاك أخرى لافتات تتعلق بالتهميش ويطالبون بتحسين وضعيتهم ورفعأ. خاصة منهم من لديه خبرة عمل لا تقل عن 20 سنة. وطرح المحتجون خلال وقفتهم المشاكل الاجتماعية التي يعانون منها مطالبين بتعديل القانون الاساسي لمهنة امناء الضبط والأسلاك المشتركة. والذي لم يلق النور ولم يتم تعديله منذ سنة 2008، وغياب الاحترام التام لأستاذ أمين الضبط، مطالبين بر د الاعتبار لهم. إضافة إلى رفع الأجور والزيادة في القيمة الاستدلالية التي وعدهم بها رئيس الجمهورية، مع منح النقل والإطعام والتعويض على الساعات الإضافية.

في حين تطرقوا إلى الضغط الممارس عليهم نظرا لنقص في عدد الموظفين، مطالبين بحقوقهم المشروعة والمهضومة بطريقة سلمية.

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كما صرح أمناء الضبط للنهار خلال وقفتهم الاحتجاجية انه يوم أمس الأحد كان هناك حوار مع رئيس مجلس قضاء العاصمة. والنائب العام لدى المجلس، من اجل الاستجابة الفورية لمطالبهم على الاقل طلب واحد. وأضافوا ان نتيجة الحوار كانت بان طلبهم قيد الدراسة الى اجل غير مسمى .

وبخصوص النقابة أضافوا بانها لا تمثلهم و ليسو معترفين بها. أما الترقية في العمل صرح أمناء الضبط انه في ظل غياب التقرير الأدبي والمالي والتقرير العام. الذي تقدمه الوزارة، انه منذ أكثر من 10 سنوات لا توجد أي ترقية لمهنة أمناء الضبط والأسلاك المشتركة. و ما زاد الطينة بلة ان المناصب التي كانت معدة للترقية منحت لتوظيف عقود ما قبل التشغيل .

كما ذكر المحتجون بأن الوقفة الإحتجاجية هذه ستدوم يوم كامل. و ستكون هناك وقفات اخرى في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.