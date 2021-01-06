إضطرابات في توقيت سير القطارات على هذه الخطوط

تسجل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، منذ استئناف نشاط نقل المسافرين، اضطرابات في توقيت سير القطارت.

وحسب بيان للشركة، اليوم الأربعاء، تتعلق هذه الإضطرابات لاسيما على الخطوط “الجزائر العاصمة والثنية، و”الجزائر العاصمة والعفرون”، و”الجزائر العاصمة وزرالدة”.

وأوضحت الشركة، إن هذه الإضطرابات ناتجة بشكل رئيسي عن سرقات وأعمال تخريب تطال منشآت إشارات السكك الحديدية.

ويتعلق الأمر بسرقة الكابلات الكهربائية والتجهيزات الموضوعة على طول السكة، خاصة في الأماكن المعزولة.

وأضافت الشركة، إن هذه الأعمال التخريبية تتسبب في تعطيل الإشارات الضوئية، وتجبر السائقين على تقليل سرعة القطار إلى 30 كم / ساعة.

وقدمت الشركة مثالا حول إحصائيات سنة 2020 ، أين سجلت أكثر من 233 عملية سرقة وتخريب.

ومن بين هذه العمليات التخريبية، فقد تم تسجيل 25 عملية طالت الخطوط الكهربائية، و80 على أجهزة السكة و52 طالت الهواتف والإشارات.

وأكدت الشركة، إن هذه العمليات التخريبية، قد أثّرت بشكل كبير على حركة سير القطارات.

هذا، وتتقدم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باعتذاراتها الخالصة لزبائنهاعن الإزعاج الناجم عن هذه الاضطرابات.

وتؤكد الشركة، أنها تجند كافة إمكانياتها البشرية والمادية المتوفرة للتكفل بهذه الاضطرابات والعودة إلى السير العادي للقطارات.