إضطراب جوي جديد.. أمطار غزيرة وثلوج على هذه الولايات

ستعرف الولايات الشمالية للوطن قدوم إضطراب جوي جديد محمل بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر. بالإضافة كذلك إلى رياح قوية تتعدى سرعتها 100 كلم/سا.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن عودة تساقط الأمطار والثلوج على الولايات الشمالية للوطن بداية من أمسية اليوم الإثنين، بعد الإستقرار الذي عرفته مؤقتا. غير أن الإضطراب الجوي سيكون معتبرا ونشيطا غدا الثلاثاء على الولايات الوسطى والشرقية.

كما ستخص الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيزي وزو، البويرة، سكيكدة، جيجل، عنابة، قسنطينة، سوق اهراس، باتنة، تبسة. بالإضافة كذلك إلى ولايات مستغانم، وهران، معسكر، الشلف، تيارت، وغليزان.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تتعدى كمية الأمطار المتساقطة 50 ملم محليا. كما أن الثلوج ستتساقط على المرتفعات التي يصل علوها إلى 1200 متر.

أما درجات الحرارة المرتقبة، فستبقى باردة جدا بسبب الكتلة الهوائية الباردة والمنخفض للضغط الجوي الذي أدى إلى تراجع درجات الحرارة. حيث ستصل الحرارة الدنيا إلى -1 درجة على المناطق الداخلية. ومن 3 الى 8 درجات على السواحل. أما درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 15 درجة على السواحلو 30 درجة بالجنوب.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة. بداية من السادسة مساء اليوم لتستمر إلى غاية التاسعة من صبيحة يوم غد الثلاثاء. حيث ستخص الرياح ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم. إضافة إلى معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو.

في حين، حذرت المصلحة ذاتها، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 100 كلم في الساعة. بداية من الساعة التاسعة ليلا من نهار اليوم الإثنين لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم غد الثلاثاء. على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.

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