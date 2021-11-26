إضطراب جوي جديد.. أمطار وثلوج على مرتفعات 700 متر

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء شتوية وباردة إلى غاية يوم الإثنين المقبل، بسبب قدوم إضطراب جوي جديد أمسية اليوم الجمعة. محمل بهواء بارد يؤدي إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 700 متر.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، فإن الأمطار ستتساقط على الولايات السمالية بداية من أمسية اليوم الجمعة بسبب الإضطراب الجوي نشيط الفعالية. مع تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 900 متر.

بينما غدا السبت ستشهد الولايات الشمالية للوطن أمطارا متفرقة في الصبيحة لتكون أكثر غزارة واعتبار بداية من المساء مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات 800 متر.

في حين ستكون الأجواء يومي الأحد والإثنين جد باردة وممطرة بسبب توغل الهواء البارد والإضطراب الجوي. أين ستكون الأجواء ممطرة طيلة اليوم. كما ستشهد الولايات الجنوبية الغربية وشمال الصحراء أمطار معتبرة خاصة على ولايات المنيعة، غرداية، بني عباس، بشار، ادرار، وتندوف.

وأوضحت ذات النماذج، أن مستوى تساقط الثلوج سينزل يوم الإثنين على كافة المرتفعات الداخلية الشرقية الوسطى والغربية التي يصل علوها إلى 700 متر. كما سيتراوح سمك الثلود مابين 5 و15 سنتيمتر.

وفيما يخص درجات الحرارة،ستعرف إنخفاضا ملحوضا على الولايات الشمالية خاصة الداخلية منها. حيث سيتم تسجيل 6 درجات تحت الصفر على بعض الولايات الداخلية. ومابين 2 إلى 10 درجات على الولايات الشمالية ولن تتعدى 30 درجة بالجنوب.

كما تتوقع ذات المصالح، أن يكون الإضطراب الجوي محمل برياح قوية تتعدى سرعتها 70 كلم/سا مما يؤدي إلى تشكل أمواج عاتية تتعدى 5 أمتار بداية من أمسية يوم الأحد وإلى غاية يوم الإثنين

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تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي آخر نشيط الفعالية محمّل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة. بداية من أمسية يوم الجمعة على كافة الولايات الشمالية للوطن. وحسب توقعات ذات المصالح، فإن الأجواء المرتقبة بداية من يوم الخميس إلى غاية يوم السبت فستكون من صافية إلى مغشاة بسحب سفلى. تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة غدا الخميس. بينما يوم الجمعة فالأجواء صافية ومستقرة خلال الصبيحة على الولايات الشرقية والوسطى. في حين ستبقى الأجواء مغشاة مع بعض الأمطار على الولايات الغربية.