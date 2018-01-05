إضطراب جوي على المناطق الشمالية بداية من الغد

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي بدءاً من يوم غد السبت، حيث سيمس معظم المدن الشمالية.

من جهته قال رئيس فريق التنبؤات الجوية رفيق حمداش، في اتصال هاتفي مع قناة النهار، أن الإضطراب سيكون متوسط إلى نشيط الفعالية.

مضيفا أن الإضطراب سيكون مرفوقا بهواء بارد، يمس العديد من المناطق الشمالية.

كما سيمس المناطق الغربية في الظهيرة لنتقل تدريجيا إلى المناطق الوسطى في أواخر النهار، حيث سيكون مصحوبا ببعض الأمطار.

أما المرتفعات فستعرف تساقط للثلوج والتي يزيد علوها عن 1000 متر، بداية من المرتفعات الغربية ثم الوسطى والشرقية.