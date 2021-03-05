إضطراب جوي محمّل بأمطار وثلوج بداية من الأحد على هذه الولايات!

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بأمطار وثلوج مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية، فإن السماء ستتلبد بداية من مساء الغد السبت بسبب الإضطراب الجوي على المناطق الغربية أولا.

وسينتقل الإضطراب الجوي إلى الولايات الوسطى والشرقية بداية من ظهيرة يوم الأحد .

وسيخص الإضطراب ولايات معسكر، سيدي بلعباس، وهران، تيارت، تلمسان، سعيدة، البليدة، البويرة، بجاية، المدية، سطيف، والعاصمة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تتراوح كمية الأمطار مابين 40 و50 ملم محليا.

وتشير التوقعات، أن الإضطراب الجوي سيكون محملا بالثلوج على المرتفعات الشرقية.

كما أن درجات الحرارة ستعرف تراجعا ملحوظا، حيث ستتراوح مابين 5 إلى 15 درجة على الولايات الشمالية.

أما درجات الحرارة على الولايات الجنوبية فستتراوح مابين 20 إلى 25 درجة مئوية.

وتتوقع ذات المصالح تحسن تدريجي في الطقس بداية من ظهيرة يوم الأربعاء، بسبب ارتفاع الضغط الجوي لتصبح الأجواء صافية ومشمسة بداية من الخميس.