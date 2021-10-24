إضطراب جوي محمّل بأمطار ورعود بداية من مساء الأربعاء

ستشهد الولايات الوسطى والشرقية قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بأمطار معتبرة بداية من أمسية يوم الخميس.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء المرتقبة خلال الأيام المقبلة. ستكون صافية يومي الإثنين والثلاثاء على الولايات الشمالية بعد الأمطار التي شهدها ليلة أمس.

وأضافت ذات المتحدثة، أنه سيكون هنالك إضطراب جوي محمّل بهواء بارد قادم من أروبا نحو البحر الأبيض المتوسط بداية من أمسية الأربعاء إلى الخميس. يؤدي إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الساحلية الشرقية والوسطى

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