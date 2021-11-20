إضطراب في حركة سير القطارات بين العاصمة والعفرون اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إضطراب في حركة النقل بالقطارات بين الجزائر العاصمة والعفرون، طيلة نهار اليوم السبت.

وقالت الشركة في بيان لها، أن هذا الإضطراب ناتج عن انقطاع الطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البليدة والشفة. أدى إلى تعطل مؤقت للخطوط الكهربائية وعليه ستضطرب حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة بين الجزائر والعفرون.

وأضاف البيان، أن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو العفرون والشفة، ستتوقف عند محطة البليدة. كما ستنطلق القطارات المتوجهة من الضاحية الغربية (العفرون والشفة) نحو الجزائر العاصمة، من محطة البليدة.

أما قطارات الخطوط الكبرى من وإلى وهران، فتسير بشكل عادي فهي قطارات مزودة بمحركات ديزل، لا تعتمد على الطاقة الكهربائية.

وتتقدم الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني. وتؤكد بأنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

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أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن عودة نشاط القطارات الليلية ذات المراقد عبر الخطوط المعتادة.

وحسب بيان للوزارة، سيتم استئناف نشاط القطارات الليلية، وفق البرنامج الأتي:

المرحلة الأولى: عودة الرحلات الليلية على خط تقرت-الجزائر العاصمة وبشار-وهران، إبتداء من يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.

المرحلة الثانية: عودة الرحلات الليلية على خط عنابة–الجزائر العاصمة وتبسة-الجزائر العاصمة، إبتداء من الأحد 28 نوفمبر 2021.

هذا وسيتم وضع هذا البرنامج حيز التنفيذ بالتنسيق مع قطاعي الداخلية والصحة. وكذا مصالح الدرك الوطني لضمان طمـأنينة المسافرين وأمنهم وسلامتهم.

وجاء هذا القرار، تطبيقا لقرار السلطات العليا بخصوص الإستئناف التدريجي لمختلف وسائل النقل، تبعا لتحسن الوضع الصحي المتعلق بجائحة كوفيد 19.

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