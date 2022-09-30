عين تموشنت.. توقيف شخص محل أمر بالقبض ببني صاف

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة بني صاف، بأمن ولاية عين تموشنت من توقيف شخص محل أمر بالقبض و يتعلق الأمر بالمدعو “ب.ق” البالغ من العمر 43 سنة.

وفي هذا السياق، فإن المشتبه فيه متورط في عدة قضايا إجرامية منها قضية المتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة، تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ضد الأشخاص ، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.

و جاءت العملية إثر معلومات تفيد بتواجد المعني بالأمر على بأحد المقاهي بمدينة بني صاف، وعليه باشرت ذات المصلحة بإعداد خطة أمنية، أين تم توقيفه و تقديمه أمام الجهات القضائية لمدينة بني صاف أين صدر في حقه أمر إيداع.

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