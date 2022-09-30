عين تموشنت.. توقيف شخص محل أمر بالقبض ببني صاف
تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة بني صاف، بأمن ولاية عين تموشنت من توقيف شخص محل أمر بالقبض و يتعلق الأمر بالمدعو “ب.ق” البالغ من العمر 43 سنة.
وفي هذا السياق، فإن المشتبه فيه متورط في عدة قضايا إجرامية منها قضية المتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة، تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ضد الأشخاص ، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.
و جاءت العملية إثر معلومات تفيد بتواجد المعني بالأمر على بأحد المقاهي بمدينة بني صاف، وعليه باشرت ذات المصلحة بإعداد خطة أمنية، أين تم توقيفه و تقديمه أمام الجهات القضائية لمدينة بني صاف أين صدر في حقه أمر إيداع.
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البحث عن غريق بشاطئ رشقون 01 بعين تموشنت
كما تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية عين تموشنت، عشية اليوم الأحد، من اجل البحث عن غريق مفقود بشاطئ رشقون 01 ببني صاف بعين تموشنت.
وذلك عقب تلقي ذات المصالح لاتصال هاتفي من طرف مواطن يفيد بوجود غريق في حالة خطر حقيقي.
لتنطلق عقب ذلك عمليات البحث والإنقاذ أين تم تسخير 9 غطاسين و6 حراس موسميين.
بالإضافة إلى سيارة إسعاف وبإشراف من المدير الولائي للحماية المدنية لولاية عين تموشنت.
في وقت تتواصل فيه عمليات البحث في ظروف صعبة نظرا لإضراب الحالة الجوية وهيجان البحر.
مدير أملاك الدولة لعين تموشنت متورّط في منح منطقة غابية لمرقٍ عقاري!
كما ناقشت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، قضية تبديد أموال الدولة، سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة، المشاركة في تبديد أموال الدولة.
وفي منح امتيازات غير مبررة، وهي القضية المتابع فيها ستة متهمين، ليلتمس ممثل الحق العام تشديد عقوبة المدانين، والذين صدر في حقهم حكم ابتدائي بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهم مدير أملاك الدولة ومتهمة، إضافة إلى متهم معاقب بسنتين حبسا نافذا، مع إلغاء براءة البقية، وهما موظفان في مديرية أملاك الدولة وإدانتهما من جديد عن الأفعال المتابعين بها.
وعن صفة الماثلين للمحاكمة، فهم على التوالي مدير أملاك الدولة لولاية عين تموشنت، ورئيسة مصلحة الخبرة والتقييمات، مفتش في مديرية أملاك الدولة، رئيس مفتشية أملاك الدولة ببلدية “بني صاف” ومرقٍ عقاري،
مع الاشارة إلى أن متهما آخر تخلف عن جلسة المحاكمة، ويتعلق الأمر بوالي ولاية عين تموشنت السابق “ح.ت أحمد”، فيما تنصبت طرفا مدنيا في قضية الحال كل من ولاية عين تمن بين المتواطئين معه رئيسة مصلحة الخبرة والتقييماتموشنت والخزينة العمومية ومجمع “مناجم الجزائر”.
وحسب ما كشفته مناقشة الوقائع، فإن توجيه الاتهام لمتهمي قضية الحال، كان بناءً على رسالة مجهولة وردت الهيئات المختصة ضد الأمنية العامة لبلدية “بني صاف” بشأن الاستيلاء على عقار ملك للدولة ومنحه بطرق مشبوهة إلى شركة ترقية عقارية لتشييد مشروع سكني يضم 1800 شقة،
ورغم صدور فيما بعد حكم قضائي مؤيد بقرار مجلس القضاء بإلغاء استفادة المرقي العقاري، إلا أنه واصل أشغال تجسيد مشروعه، لتقود التحقيقات إلى كشف تورط الماثلين للمحاكمة.