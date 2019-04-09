إضـراب عمـال القطــاع العمومـي فـي 6 ولايـــات للمطالبـــة برحيـــل حكــومـــة بـــدوي

أغلب العمال استجابوا لدعوة كونفيدرالية القوى المنتجة للإضراب لـثلاثة أيام

طلبة جامعة «جيلالي بونعامة» بعين الدفلى يقاطعون الامتحانات الاستدراكية

مسيرات لموظفي مديرية التشغيل بومرداس.. وبنوك ومراكز بريد مشلولة في تيزي وزو

التحق العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات المالية والبلديات والعدالة والجامعات والتجار، بالإضراب الذي دعت إليه كونفيدرالية القوى المنتجة، في يومه الثاني.

مع تنظيم وقفات احتجاجية بخمس ولايات، للمطالبة برحيل ما يعرف بـ«الباءات الأربعة» وحكومة بدوي.

بنوك ومراكز البريد مغلقة وتذبذب في النشاط التجاري بتيزي وزو

واصل عمال المؤسسات المالية «البنوك» ومراكز البريد، في قرار الإضراب عن العمل بتيزي وزو أمس، لليوم الثاني على التوالي استجابة لدعوة كونفيدرالية القوى المنتجة الداعمة للحراك الشعبي.

حيث أغلقت مختلف المؤسسات البنكية بعاصمة الولاية أبوابها أمام الزبائن، وهو الحال بالنسبة لمراكز البريد المتواجدة بالولاية.

كما شاركت العديد من بلديات ولاية تيزي وزو، في الإضراب الذي دعت إليه الكونفيدرالية والمحدد بثلاثة أيام، في حين تم تسجيل تذبذب في الاستجابة عند باقي الهيئات العمومية.

من بينها مديرية التربية وكذا المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها، بالإضافة إلى جامعة مولود معمري، فيما شهدت مختلف المحلات التجارية تذبذبا في النشاط.

بعد إقدام عدد من التجار على غلق محلاتهم لدواعي أمنية خشية من تعرضهم لمكروه، رغم أنهم ليسوا معنيين بهذا الإضراب.

موظفو العديد من القطاعات في البويرة ينظمون مسيرة لرحيل «الباءات» الأربعة

نظم موظفو الضرائب والمجاهدون والعدالة والولاية في البويرة، مسيرة سلمية جابوا من خلالها الشارع الرئيسي للمدينة، رافعين شعارا يطالب برحيل «الباءات الأربعة»، بدوي وبلعيز وبن صالح وبوشارب.

فيما شهدت، أمس، مختلف المؤسسات العمومية على غرار البريد والشبيبة والرياضة ومصالح الولاية والبريد والضرائب وسونلغاز والشؤون الدينية ووكالات «أونساج» و«أونجام» .

والعديد من المؤسسات التربوية، شللا تاما، بعد دخول العمال في إضراب، فيما نظم المحتجون وقفة احتجاجية بساحة دار الثقافة على زعموم وسط المدينة.

للتنديد بتماطل المسؤولين المعنيين في اتخاذ قرار الرحيل، فيما طالبوا كل المواطنين بالحذر من الشائعات والثورة المضادة التي تحضر لها الأطراف المتشبثة بكرسي السلطة.