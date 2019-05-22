إطارات وزارة العمل يرصدون ظروف استقبال المواطنين وانشغالات المستخدمين بالبويرة  

قام وفد من إطارات وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي اليوم، برئاسة المفتش العام للوزارة، على زيارة لهيئات القطاع بولاية البويرة.

وفي إطار متابعة برنامج العمل القطاعي، أقدم الوفد على معاينة ظروف استقبال المواطنين والإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة تحت تصرفهم،

لتمكينهم من الحصول على مختلف الأداءات والخدمات بسرعة وفعالية،كما كانت الزيارة أيضا فرصة للإستماع لمختلف الإنشغالات التي طرحها مستخدمو القطاع.

وفي ختام الزيارة، ترأس المفتش العام للوزارة مصطفى موهوبي، اجتماعا تنسيقيا حضره الإطارات المحلية للقطاع.

وقد عاين الوفد المكون من بعض الإطارات المركزية، والمدراء العامون لبعض الهيئات تحت الوصاية، كل من الوكالة الوطنية للتشغيل،

الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للتقاعد والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.