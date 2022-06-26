الرقم السري :

137108

إطار ثلاثينية من الوسط تبحث عن توأم لروحها

فتية طيبة، تعي الأمور وما يصلح منها. لذا لم تفوّت فرصة أن تتواصل مع القائمات على ركننا وتبدي رغبتها في أن يكون لها حياة جميلة. مع إنسان تقيّ نقي صالح ومحترم يرسو بها على برّ الأمان، هي إنسانة متميزة، اللباقة واللطف أكثر ما يميزها. أعربت عن نيتها بأنها تتمنى معانقة السعادة، وأن تجد زوجا صالحا يكون لها مرفأ أمان. هي شابة من إحدى ولايات الوسط الجزائري، صاحبة الـ33 ربيعا، عزباء، جميلة الشكل ومحترمة. مدبرة جيدة لأمور البيت، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية. ترغب صاحبة أوّل محطة في ركننا هذا في الزواج، والعثور على النصيب الطيب، كما تبحث عن توأم لروحها يكون رجل صادق يقدّرها ويحترمها. إنسان يقدس الحياة العائلية، لا يهم من أي ولاية يكون، سنه أقل من 48 سنة. شرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص، نقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد.

الرقم السري :

137109

بنت البلدية ترغب في بناء حياتها على أسس سليمة

إلى ولاية البليدة نشدّ الرحال هذه المرة، لنعرفكم على إنسانة تتمتع بكثير من طيبة الأخلاق، باحت لنا عن حسن نيتها في قراء جريدتنا، وهي تتمنى أن تعثر على رفيق يملأ حياتها البسيطة بالمحبة والودّ، هي عزباء في 42 من عمرها، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، طيبة، حلوة المعشر وحنونة.

تريد من تكنّ لنا كبير التقدير أن تبني حياتها على أسس سليمة مع رجل محترم يقدرها. كما تفضله من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز 50 سنة. أكثر ما تتمناه أن يكون أرمل بأبناء تكون لهم نعم الأمّ، ولا يهم إن كان أيضا مطلق أو أعزب. وشرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

137110

ذات تربية وقناعة ستخنع لك بالحب والطاعة

لم نبرح ولايات الوسط، وقد عرجنا في آخر محطة لنا في هذا الركن إلى ولاية بومرداس. لنكون العون بإذن المولى لإحدى بناتها اللواتي وثقن فينا وهنّ في الموعد للظفر بالزوج الصادق الأمين. عزباء في الـ41من عمرها، موظفة مستقرة، حباها الله بأن تكون مقبولة الشكل وهي إنسانة ذات مبادئ. كما تقدر الرجل وتعتبره السند الوحيد لكيان المرأة مهما كان. لهذا تريد أن تجد لحياتي التي ستحياها مرة واحدة رجلا يقدرها وبالحب يغمرها، حتى تمضي معه في رحاب المودة والرحمة.

تريد صاحبة إعلاننا هذا أن يكون لها نصيب مع إنسان واع وخلوق، وكل ما يهمها فيه أمانته وصدقه. شرطها لأن يكون من ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 45 سنة. تريده أعزبا أو أرملا بأولاد تكون لهم نعم الامّ، شرطها لأن يكون موظفا مستقرا ويقدر المرأة ككيان.

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