الرقم السري :

135508

إطار في الخمسين يبحث عن قرة العين

لم يكن من الصعب عليّ أن أبدأ الرحلة من جديد. إلا أنّني متيقن من أن الإنطلاقة فقط هي من تنقصني لأنني ذو علم بما أريده وما أصبو لتحقيقه. حياتي باتت فارغة من دون أي كان، أريد أن أطرد الرتابة. واطمح أن أجد لي من تفهمني وتبدد عليّ حيرتي بعد طلاقي. أنا سيد أحمد من وهران، أبلغ من العمر50سنة، مطلق بولدين في رعاية الزوجة، وأنا موظف مستقر في مؤسسة نظامية. لدي سكن خاص ولا ينقصني شيء سوى زوجة صالحة محبة تخاف الله في وتكون لي قرة عين.

كما أحب أن يكون حسن الخلق أكثر ما يميز رفيقة دربي، ولا أود لسنها أن يتجاوز 48سنة. أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، كما لا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135509

كوني حقيقة بدل أن تبقي خيال

في ثاني إعلان لنا من خلال هذا الركن، إتصل بنا كمال من العاصمة، وهو رجل ناجح في حياته. حيث أنه يشغل منصب إطار مرموق في مؤسسة وطنية، لديه من الأمور الرفاهية من بيت وكماليات. يريد أن يجمعه القدر والنصيب. بمن تفهمه ونبعث الأمل في حياته من بنات بلده الوحيدات القادرات على جعله يحس بأن الأمل لازال قائما لا محالة.

كمال من العاصمة، يشغل منصب إطار في شركة وطنية، يبلغ من العمر 52 سنة مطلق بدون أولاد، يملك مسكن خاص. يبحث عن زوجة صالحة من العاصمة و ضواحيها يتراوح سنها مابين 40 و 48 سنة. يقبلها أرملة او مطلقة بولد على الأكثر، و لايهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135510

أبتغيها ثلاثينية أحيا إلى جانبها عيشة هنية

لا يزال حلم الأبوة يدغدغ أجفاني، وانا على أحر من الجمر من معانقته وأعاهد انني سأكون نعم الأب. لمن ستمنحني الحب والوفاء وتكون على تحقيق حلمي قادرة. أخذت نصيبي من الحياة بما فيه الكثيرت فأنا عامل مستقر ولدي سكن خاص. أبرّ والدتي وأخدمها وهي في أتم الرضا عني. أريد أن احلق بعيدا وأنسى الماضي مع إمرأة يتسع قلبها لإحتوائي ومنحي فرصة من ذهب.

أنا علي من إحدى ولايات الوسط الجزائري، في ال57من عمري، مطلق بدون أولاد. موظف مستقر في القطاع العمومي، ولدي سكن خاص.

أريد أن يتحقق لي حلم الأبوة، مع إمرأة لا يتجاوز سنها 38سنة، أريدها من إحدى ولايات الوسط الجزائري. شرطي أن تكون عزباء موظفة مستقرة في قطاع الصحة أو التعليم، كما أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. مقبولة الشكل وقادرة على المسؤولية، ولي عليها كبير التقدير والإحترام.

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