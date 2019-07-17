إطلاق أول تطبيق لتأجير السيارات في الجزائر

تم أمس الثلاثاء، إطلاق أول منصة في الجزائر، متخصصة في تأجير السيارات، تحت إسم Algeria Car Rental.

في عالم التقنيات الحديثة، تعد ACR نتيجة لعدة أشهر من العمل بين محترفي تأجير السيارات والخبراء التقنيين في مجال الكمبيوتر، لتبسيط عملية الحجز وإدارة المركبات وعلاقة العملاء بأكملها.

من خلال بوابة ACR، ستستفيد وكالات الاستئجار من مجموعة من الميزات الشاملة لإدارة وكالاتها.

التطبيق سهل الاستخدام للغاية وسهل الاستخدام، قابل للتنزيل على كل من Android و iOS ؛ من خلال الميزات التي تم إعدادها، يمكن البحث عن المركبات وتصفيتها بسهولة بناءً على عدة معايير (الموقع حسب الولاية والمدينة، تاريخ توفر السيارة، سعرها وخصائصها …).

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر جهاز التحكم عن بعد ACR لتمكين العميل، الذي ليس لديه هاتف ذكي، من العثور بسهولة على السيارة المطلوبة.