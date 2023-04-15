إطلاق أول قمر صناعي لمراقبة الأرض

قامت كينيا، بإطلاق أول قمر صناعي لمراقبة الأرض، اليوم السبت، على متن صاروخ تابع لشركة “سبيس إكس” من الولايات المتحدة. حسبما أظهر بث مباشر لشركة تصنيع الصواريخ التابعة لإيلون ماسك.

كما طور 9 مهندسين كينيين، القمر الصناعي الذي سيجمع بيانات زراعية وبيئية. بما في ذلك عن الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات. وتخطط السلطات لاستخدامها في إدارة الكوارث ومكافحة انعدام الأمن الغذائي.

في حين، انطلق الصاروخ “فالكون 9” الذي يحمل القمر الصناعي تايفا-1 حوالي الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش من قاعدة فاندنبرج في كاليفورنيا. بعد تأجيل الإطلاق ثلاث مرات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة الفضاء الكينية إنه تم تجميع أجزاء القمر الصناعي بمساعدة شركة الفضاء البلغارية إندوروسات. بتكلفة 50 مليون شلن كيني (372 ألف دولار) على مدى عامين.