إطلاق برنامج “كان يا ما كان” للحكواتيين في الفضاءات الثقافية

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة مليكة بن دودة، ظهر اليوم الثلاثاء، على إطلاق برنامج “كان يا ما كان” المخصص للحكواتيين في الفضاءات الثقافية. وعلى رأسها مكتبات المطالعة العمومية، وذلك خلال حفل أقيم بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة.

وشاركت الوزيرة بالمناسبة في جلسة حكائية مع مجموعة من الأطفال، روت خلالها إحدى الحكايات من التراث الشعبي الجزائري. في خطوة تهدف إلى ربط الأجيال الناشئة بهذا الإرث الوطني الأصيل.

كما التقت الدكتورة بن دودة بمجموعة من الحكواتيين القادمين من مختلف ولايات الوطن. والذين سيتولون تنشيط البرنامج الذي يسعى إلى حفظ وتطوير وترقية التراث الشفهي الجزائري.

وأعلنت الوزيرة عن انطلاق عملية تسجيل التراث الحكائي الشعبي. في إطار مشروع أوسع لدعم وترقية المطالعة بمختلف أشكالها. سواء عبر الرقمنة أو من خلال مشروع “المكتبة الجزائرية المسموعة”. باعتبارها فضاءً لحفظ هذا الموروث وتدوينه.

وأبدت الوزيرة رغبتها في جعل هذا الحدث منطلقًا لتأسيس موعد حكائي وطني يعنى بالحكواتيين الجزائريين. ويكرس المحكي الشعبي بما يحمله من قيم وخصوصيات محلية.

وشددت وزيرة الثقافة والفنون على عزم القطاع مواصلة مرافقة الأطفال والشباب بكل الوسائل المتاحة. من أجل تمكينهم من امتلاك أدوات الحداثة والتطور في انسجام تام مع الهوية والتراث الوطني. كما جددت تأكيدها على أن حماية التراث واجب وطني لا يمكن التفريط فيه، مع السعي الدائم لتسجيل عناصر التراث الجزائري وتثمينها بمختلف الصيغ الممكنة.