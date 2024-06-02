إطلاق برنامج لتركيب محطات للطاقة الشمسية للفلاحين والمستثمرين

أكدت وزير البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، أن دائرتها الوزارية أطلقت برنامجا لتركيب محطات للطاقة الشمسية موجه للفلاحين والمستثمرين. الناشطين في مجال الزراعات الإستراتيجية لسقي 3 آلاف هكتار من الأراضي البعيدة عن الشبكة الكهربائية.

وأوضحت الوزيرة في مداخلة لها خلال الملتقى الوطني الموسوم ب “النعامة: آفاق واعدة للإستثمار في الزراعات الإستراتيجية وتنمية السلالات المحلية. أن تمويل هذا البرنامج يتم بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة بقيمة 50 بالمائة من تكلفة المحطة الشمسية والمستخدم المستفيد من هذا البرنامج.

وأضافت في هذا السياق، أنه تم الإعلان عن دعوة مفتوحة لإبداء الإهتمام من أجل إحصاء الفلاحين والمستثمرين. المهتمين بالبرنامج عبر البوابة الإلكترونية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة ومديرياتها الولائية المعنية. والتي تمتد إلى غاية 13 جوان. حيث ستشرع هذه الأخيرة في دراسة كافة الطلبات وترتيبها حسب الأولوية بمعية وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قبل الشروع في الإنجاز.

ودعت الوزيرة من جهة أخرى إلى التعاون بشكل وثيق بين صناع القرار والباحثين والفلاحين والمربين والجمعيات والمنتخبين المحليين. وتبادل المعرفة والآراء والتشاور في مجال تعزيز قدرات النظم البيئية عبر المناطق الصحراوية والواحات والهضاب العليا ومكافحة تغيرات المناخ. من أجل تعزيز الجهود والتدابير التي تتخذها مختلف القطاعات كالفلاحة والري والطاقة والبيئة في هذا المجال.

وذكرت من جهة أخرى بأن إعداد أدوات التخطيط الخاصة بالأنشطة المتعلقة بحماية النظم الإيكولوجية وضمان إستدامتها حماية للبيئة الصحراوية. التي تعد موطن للعديد من الموارد الحيوية من بينها السلالات المحلية التي تمثل مصدر للحلول المحتملة التي يفرضها تغير المناخ. تندرج ضمن صميم إهتمامات دائرتها الوزارية تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتطبيقا لإلتزامات الجزائر ضمن الجهود العالمية لتخفيف من إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري.