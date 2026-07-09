إطلاق حملة تحسيسية وطنية للحد من حوادث المرور خلال موسم الاصطياف

أشرفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عبر المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، وبمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة المرورية، على إطلاق الحملة الوطنية للتحسيس والوقاية من حوادث المرور، تحت شعار: “أثناء العطلة.. سلامة سياقتي.. تحمي عائلتي”.

وتندرج هذه الحملة، الممتدة من 08 جويلية إلى 31 أوت 2026، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلامة المرورية. وتعزيز الوعي لدى مستعملي الطريق، لاسيما خلال موسم الاصطياف الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في الحركة المرورية. بما يفرض مضاعفة الجهود الوقائية للحد من حوادث المرور وآثارها.

وتستند الحملة إلى برنامج ميداني وتحسيسي متكامل، يتضمن تنظيم أبواب مفتوحة، وقوافل تحسيسية، وحملات جوارية واتصالية. إلى جانب توزيع مطويات ووسائط توعوية، وتنشيط فضاءات تفاعلية موجهة لمختلف فئات مستعملي الطريق. مع إيلاء عناية خاصة بالشباب والأطفال والعائلات، قصد ترسيخ السلوك المروري السليم وتعزيز ثقافة الوقاية.

كما تشهد الحملة مساهمة واسعة لمختلف الشركاء والمتدخلين، من مصالح الأمن الوطني، والدرك الوطني، والحماية المدنية. والقطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني. في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى توحيد الجهود وترقية ثقافة الأمن المروري.

وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن الوقاية من حوادث المرور مسؤولية جماعية تستوجب انخراط الجميع، داعية كافة مستعملي الطريق، لاسيما السائقين. إلى التحلي باليقظة، واحترام قانون المرور، وتفادي السرعة المفرطة والإرهاق أثناء السياقة. حفاظا على الأرواح والممتلكات، وجعل موسم الاصطياف مناسبة للتنقل في ظروف آمنة.

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