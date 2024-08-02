إطلاق سراح رجل تم سجنه 34 عاما “ظلما”

أُدين كريستوفر دن، وهو أمريكي يبلغ من العمر 52 عاماً، بقتل مراهق في عام 1990. وأخيراً ثبتت براءته وأُطلق سراحه.

وأعلنت الصحافة الأميركية أن كريستوفر دان، الأميركي البالغ من العمر 52 عاماً، غادر زنزانته في ولاية ميسوري. حيث كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 34 عاماً لارتكابه جريمة قتل لم يرتكبها.

وقال في مؤتمر صحفي، بعد إطلاق سراحه، لسكان بلدة ميسوري: “سانت لويس. اسمع، قبل 34 عاماً، أخذوني منك. لم يكن من المفترض أن يكون الأمر طويلاً”.

وقال: “لم أستسلم أبدًا لأن عائلتي لم تستسلم أبدًا”.

من جهتها، قالت زوجته كيرا دان “شعرت وكأنني لا أزال في حلم” بعد إطلاق سراح زوجي الذي طال انتظاره.

أدين بقتل صبي يبلغ من العمر 15 عامًا

كريستوفر دن، الذي أصر دائمًا على براءته، حُكم عليه في عام 1990 بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل ريكو روجرز. وهو مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا.

وكان كريستوفر دن يبلغ من العمر 18 عامًا فقط في ذلك الوقت، وتم وضعه خلف القضبان في منشأة بولاية ميسوري.

وبحسب محامييه، لا يوجد دليل مادي يربط كريستوفر دن بجريمة القتل هذه.

وقال شاهدان فقط إنهما رأياه بالقرب من مسرح الجريمة قبل وقت قصير من وقوع المأساة.

وتراجع الشاهدان، اللذان كانا يبلغان من العمر 12 و14 عامًا وقت الإدلاء بأقوالهما، أخيرًا بعد سنوات، في عامي 2005 و2015.

ومع ذلك، أكد المدعون العامون في ميسوري أن كريستوفر دان مذنب بالفعل، مما يضمن أن الشهود تعرفوا عليه دائمًا عبر الصور.

وبعد أن تم رفض طلب الإفراج الأول في عام 2020 على أساس أن المحكوم عليهم بالإعدام وحدهم. هم من يمكنهم تأكيد براءتهم، تم تقديم طلب ثان في فيفري الماضي. ثم حكم القاضي بأنه “في ضوء الأدلة الجديدة، لم يكن أي محلف. يتصرف بشكل معقول، سيصوت لإدانة دان بارتكاب هذه الجرائم بما لا يدع مجالاً للشك”.

وكان من المقرر أن يغادر الرجل البالغ من العمر 50 عامًا السجن في الأسبوع الذي يبدأ في 22 جويلية. لكن المحكمة العليا في ميسوري أوقفت إطلاق سراحه بناءً على طلب المدعي العام للولاية.

وحدث هذا التعليق بعد أن ارتدى كريستوفر دن ملابسه المدنية وكان في ساحة انتظار السيارات في السجن، مستعدًا للمغادرة.

وقال بعد ذلك: “سماع قرار القاضي، والاستعداد للمغادرة يوم الأربعاء والعودة إلى السجن، كان تعذيباً”.

وفي يوم الثلاثاء 30 جويلية، رفعت المحكمة العليا في ولاية ميسوري قرارها أخيرًا. مما سمح بالإفراج الفعلي عن الأمريكي. واعتبرت الشهادات التي تم حجبها سابقًا “غير متسقة وغير مؤكدة”.

بالنسبة لزوجة كريستوفر، كيرا دان، التي تزوجها خلال فترة وجوده في السجن. فإن هذا الإفراج هو نتيجة صراع طويل ولا يزال من الصعب تصديقه.

وتؤكد: “نحن خائفون من أن نكون متفائلين للغاية أو سعداء للغاية في هذه اللحظة”.