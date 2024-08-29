إطلاق سراح مُؤسس تلغرام ومنعه من مغادرة فرنسا

أطلقت السلطات الفرنسية، أمس الأربعاء، سراح الرئيس التنفيذي لشركة “تيليغرام”، بافيل دوروف، بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.

ووجهت السلطات الفرنسية إلى بافل دوروف عددًا كبيرًا من التهم، تتعلق بالنشاط الذي تم تنفيذه في التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، تم التحقيق معه للاشتباه في ارتكابه أعمال عنف شديدة ضد أحد أطفاله.

ومُنع مؤسس تلغرام من مغادرة الأراضي الفرنسية، وطُلب منه دفع كفالة قدرها خمسة ملايين أورو. ومع ذلك، تم إطلاق سراحه من الحجز. ولكن طلب منه الحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع.

وتم إعتقال مؤسس تلغرام مساء السبت، وبعد أيام قليلة نشرت الشركة أول بيان حول الموضوع وقالت أنها تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية.

وأصبح Telegram مصدرًا مهمًا للمعلومات في العديد من الأحداث العالمية. وعلى الرغم من أنه غير مشفر افتراضيًا، إلا أن الكثيرين ينظرون إلى التطبيق على أنه بديل خاص وخال من الرقابة.