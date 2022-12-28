إطلاق عملية نموذجية لإحصاء المساحات المزروعة بالحبوب “بالدرون”

أطلقت عملية نموذجية لإحصاء المساحات المزروعة بالحبوب باستخدام الطائرات بدون طيار (درون) بولاية الجلفة.

وتم اختيار لهذه العملية التي أشرف عليها مدير الإحصاء والرقمنة والإستشراف بوزارة الفلاحة امحمد تيفوري، عدة مناطق فلاحية ببلدية مسعد. في إطار عملية تقييم حملة الحرث للموسم الفلاحي الجاري وتنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد القاضية بإدراج التكنولوجيات الحديثة في القطاع.

وأكد ممثل الوزارة في تصريح “لوأج”، أن هذا المسعى يأتي في سياق تقييم و إحتساب المساحات المغروسة بالحبوب بإستعمال طائرات بدون طيار. من خلال تعزيز الجهود المشتركة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي عن طريق مراكز البحث وكذا المعاهد التابعة للقطاع”.

كما أشار إلى إشراك المركز الوطني للبحث في التكنولوجيات الصناعية، ومركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة. لتطوير نموذج أول عملية تستخدم فيها الدرون لإحتساب مساحات الحبوب. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات في استخدام التكنولوجيات الحديثة والطرق المتطورة للإحصاء الزراعي. حيث تم في ذات العملية تشكيل مجموعة مشتركة تضم باحثين يقومون بتطوير الدرون.

ويسمح إستعمال طائرات “الدرون” بضمان آلية متطورة لإحصاء زراعي لفائدة المراكز التابعة للوزارة التي تستعمل أيضا في هذا العمل صور القمر الصناعي لتحديد المناطق المزروعة بالحبوب. بالإضافة كذلك إلى تقييم نجاعتها بهدف تحقيق الأمن الغذائي.

وقال أن هذا النشاط النموذجي الذي اختيرت ولاية الجلفة و تليها ولاية المسيلة للإنطلاق فيه، يأتي في إطار تنفيذ ورقة الطريق الجديدة للقطاع الفلاحي الذي تصبو من خلاله الوزارة الوصية إلى تعزيز الرقمنة و إستعمال التكنولوجيات الحديثة في إستخدام أولي يعنى بحساب المساحات المزوعة بالحبوب ثم يعمم لاحقا بعد إكتساب القدرات لمختلف الشعب ومتطلبات القطاع.

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