إطلاق قافلة تحسيسية لفائدة المرأة الريفية والماكثة بالبيت في عين تموشنت

أشرف كل من وزيري السياحة والتضامن، اليوم الثلاثاء، على انطلاق قافلة تحسيسية حول المرأة الريفية بولاية عين تموشنت.

وحسب بيان لوزارة السياحة، تتعلق القافلة التحسيسية، بإدماج المرأة الريفية والماكثة في البيت في التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك، من خلال برامج دعم الدولة والتعريف بمختلف آليات الدعم التي وضعتها الدولة لخلق أسر منتجة تساهم في الإقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى ابراز وترقية كفاءات ومهارات المرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية.

ويأتي ذلك، من خلال خلق مشاريع مصغرة في صناعة الحلي والفخار والخياطة وغيرها من التخصصات.