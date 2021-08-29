إطلاق قافلة محملة بـ200 طن من المساعدات لفائدة المتضررين من الحرائق

أرسلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الأحد، قافلة تضامنية محملة بأزيد من 200 طن من المساعدات، لفائدة المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة.

وأشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، رفقة والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، على اعطاء اشارة انطلاق هذه القافلة التضامنية.

وبهذه المناسبة، أوضح الوزير أن هذه القافلة التي ستجوب الولايات المتضررة من حرائق الغابات الأخيرة تشمل 10 شاحنات معبئة بما يزيد عن 200 طن من المساعدات تتمثل في عدة مستلزمات من بينها مواد صيدلانية.

وأضاف الوزير أن هذه الهبة تندرج في اطار العمليات التضامنية مع كافة المتضررين من هذه الحرائق.

كما ترحم لحفاية بهذه المناسبة، على أرواح الضحايا وشهداء الواجب، متمنيا الشفاء للمرضى المصابين.

وأوضح الوزير، إن الوزارة أعدت هذه القافلة التضامنية بمساهمة كل الهيئات تحت الوصاية الى جانب الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb