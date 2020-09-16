إطلاق قمر صناعي تركي من الجيل الجديد يوم 30 نوفمبر المقبل

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إطلاق قمر صناعي تركي من الجيل الجديد يوم 30 نوفمبر المقبل
بقلم فوزية.م

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، أنها ستطلق قمر الإتصالات “تورك سات 5 أي” يوم 30 نوفمبر المقبل.

وقال وزير النقل التركي، نقلا عن وكالة الأناضول، “سنتسلم قمر الاتصالات “تورك سات 5 أي” في 2 أكتوبر وسيجري إطلاقه إلى الفضاء في 30 نوفمبر”.

وسيعمل قمر “تورك سات 5 إي” عند خط الطول 31 درجة شرقا في مدار ثابت بالنسبة للأرض.

وسيغطي تركيا والشرق الأوسط وأوروبا ومناطق واسعة من أفريقيا.

كما سيقدم القمر خدمات تلفزيونية وسيحسن أداء شبكات البيانات عريضة النطاق.

وتفيد التقارير بأن المركبة الفضائية “توركسات 5 إي” ستبلغ كتلتها عند الإطلاق 3 آلاف و500 كيلوغرام.

كما ستبلغ طاقتها الكهربائية 12 كيلوواط.


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