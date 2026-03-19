إطلاق مبادرة وطنية لاقتراح حلول تكنولوجية لتطوير قطاع المياه في الجزائر

أطلقت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالتنسيق مع وزارتي الري والتعليم العالي والبحث العلمي. مبادرة وطنية مفتوحة في شكل نداء موجه للكفاءات وأصحاب المشاريع والحلول التكنولوجية القادرة على المساهمة في تطوير قطاع المياه في الجزائر وتعزيز الأمن المائي. وكذا مواجهة التحديات لاسيما المرتبطة بالتغير المناخي.

وأوضح بيان لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن هذه المبادرة تهدف إلى جمع المعلومات حول المشاريع والحلول المبتكرة، تحديد الكفاءات والخبرات الوطنية والدولية. إنشاء قاعدة بيانات وطنية للابتكار في مجال المياه، فضلا عن التحضير لإطلاق برامج الاحتضان. التسريع، التجارب الميدانية والشراكات التكنولوجية.

كما ستساهم هذه العملية، في بناء منظومة وطنية للابتكار في مجال المياه، تطوير حلول تكنولوجية وطنية. إطلاق مشاريع تجريبية على أرض الواقع وخلق فرص تعاون بين القطاعين العام والخاص. ويسلط الإعلان الضوء على عدة مجالات ذات أولوية، على غرار تقليل تسرب وهدر المياه، تحلية المياه بكفاءة طاقوية أعلى. إعادة استعمال المياه، الري الذكي والزراعة المستدامة، استخدام الذكاء الاصطناعي والانترنت الأشياء في إدارة المياه، فضلا عن تقديم حلول للتكيف مع التغيرات المناخية.

ويوجه هذا النداء إلى حاملي المشاريع المبتكرة، المؤسسات الناشئة، والمؤسسات المتسارعة، المؤسسات المصغرة الحاضنات ومسرعات الأعمال, الباحثين من الجامعات ومراكز البحث، الخبراء المتخصصين من القطاع الاقتصادي, إلى جانب الكفاءات الجزائرية في الخارج.

ودعت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة جميع المهتمين إلى التسجيل من خلال الاستبيان عبر الرابط التالي: (https://startup.dz/formulaire-de-participation/) .