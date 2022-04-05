إطلاق مسابقة توظيف أئمة ومرشدات دينيات

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن إطلاق مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف أئمة ومرشدات دينيات.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم إطلاق هذه المسابقة لفائدة مديريتي الشؤون الدينية والأوقاف بولايتي بجاية وتيزي وزو.

هذا ومن بين شروط توظيف أئمة ومرشدات دينيات، حيازة شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية، في عدة تخصصات.

هذا ويودع ملف الترشح لدى مديرية الموارد البشرية والتكوين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في حيدة الجزائر.

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إمساكية شهر رمضان 2022 لولايات الجزائر

تستعد الدول العربية والإسلامية، لإستقبال شهر رمضان الكريم لسنة 1443 هجرية، الأسبوع المقبل.

ومع حلول الشهر المبارك، يبحث الجميع عن مواعيد الإفطار والإمساك.

وتجدون في الرابط التالي، إمساكية شهر رمضان الكريم 1443 هجرية الموافق لـ2022 ميلادي، بالجزائر وفي 58 ولاية.

ولتحميل الإمساكية ما عليكم سوى النقر على الرابط التالي:

إمساكية شهر رمضان 1443 2022

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هذه مواقيت العمل خلال شهر رمضان المبارك مسابقة

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مواقيت العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وحسب بيان للمديرية العامة للوظيف العمومي، فإن أوقات العمل ستكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف مساء من يوم الأحد إلى يوم الخميس. كما أن مواقيت العمل ستكون من الساعة السابعة صباحا الى الثانية زوالا في الولايات الجنوبلية على غرار أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة، الوادي، تيميمون، برج باجي مختار وأولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة. وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أنه سيتم الرجوع إلى مواقيت العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك.

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